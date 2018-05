renovering

Fredericia: Fine hvide stakitter, flag og nye postkasser. Sådan kommer der til at se ud foran husrækken Nørre Voldgade 62-94, hvor der i dag er et usædvanligt bredt fortov over for voldanlægget.

Lige nu bliver der inddraget noget af fortovet og etableret en række små forhaver foran husene, der er opført af Arbejdernes byggeforening i henholdsvis 1901 og 1904 og tegnet af Jesper Jespersen. Dengang var der også forhaver mod Nørre Voldgade, så det er det oprindelige udtryk, man vender tilbage til, forklarer Louise Thaysen Raun, planlægger i Plan og Arkitektur, Fredericia Kommune.

Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia giver støtte til at genskabe stakitter, flagstænger og nye postkasser, så hele rækken opnår et ensartet udtryk, som da husrækken blev anlagt med forhaver mod Nørre Voldgade og en baghave med et lille udhus og forhaver.