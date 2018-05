Gudbjerg: Den forgangne nat var ikke, som de er flest i Gudbjerg.

Omkring klokken 22.45 indløb meldingen nemlig om, at der var brand i et hus på Galbjergvej i Gudbjerg, hvorfor Beredskab Fyn måtte afsted for at tæmme flammerne.

Huset, der var ild i, var ifølge vagthavende indsatsleder Lars Jeppesen ubeboet og formentlig under renovering, forklarer han.

Han oplyser endvidere, at branden var så kraftig, at ilden i den ene af bygningerne var gået igennem taget.

Det fik brandfolkene til at rekvirere en ekstra tankvogn for at være sikre på, at de havde vand nok, og slukningsarbejdet tog cirka tre timer, fortæller Lars Jeppesen.

Ingen kom til skade ved branden.