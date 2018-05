Smykkeselskabet Pandora er ved at skifte strategi, og det giver et sæt lunke resultater for første kvartal.

Smykkevirksomheden Pandora har for alvor smidt titlen vækstcase fra sig. Efter mange år med kraftig vækst, der har fået investorerne til rent at glemme nedjusteringsskandalen fra 2011, står det nu i stampe for virksomheden.

Det er delvist en beslutning, selskabet selv har truffet. En ny, stor strategi betyder, at Pandora i langt højere grad vil eje de butikker, hvor selskabets smykker bliver solgt.

- Pandora går i disse år fra at være et højvækstselskab til at være et mere modent selskab, hvor man ikke i samme grad som tidligere kan vokse med store vækstrater.

- Man befinder sig i en transformationsfase, og det afspejler regnskabet, siger Pandora-analytiker ved Sydbank Søren Løntoft Hansen.

Ved udgangen af marts 2018 havde Pandora 1022 egne butikker, - en stigning på omkring 50 procent sammenlignet med sidste år. Antallet af "øvrige salgskanaler" faldt med 460 til 5233.

Det er dog ikke gratis - og sammen med pressede markeder i USA og Kina - har de store omvæltninger holdt resultaterne tilbage. Omsætning stod i stampe i kvartalet og resultatet faldt.

- Når man tager ejerskabet selv, så har man nogle flere omkostninger med at drive butikkerne. Så det trækker overskuddet ned.

- Til gengæld kan man på sigt få en bedre indtjening på smykkerne, og man bliver meget bedre til at styre sin markedsføring og sit sortiment. Hele idéen med øvelsen er at blive et modent, veletableret brand, siger Søren Løntoft Hansen.

Den indsats skal komme nu, og her er der brug for, at Pandora begynder at rykke kommercielt og lokke kunderne til.

- Regnskabet for første kvartal afspejler, at man i den grad har savnet nyheder i sortimentet.

- Det er så delvist kommet nu, men effekten kommer først senere. Pandora skal introducere forbrugerne til nye kollektioner. Det er forudsætningen for, at man kan leve op til de vækstforventninger, man har, siger Søren Løntoft Hansen.