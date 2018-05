Cykellegebane. Spænd nu cykelhjelmen

Hvorfor kan cykellegebanen ikke placeres i Ullerslev eller i Ørbæk? Hvem hulen siger, at den absolut skal ligge i Nyborgs gamle fine bypark i Svanedammen. Selv om arealet er alt for lille til den oprindelige bane, så spæner et flertal i byrådet bogstaveligt talt rundt på en gammel rusten "havelåge" ud ad landevejen for at gennemføre projektet. Og til gavn for hvem?

Logik for en cykelmyg i stadie 1 - der, hvor man lige har fundet balancepunktet - tilsiger vel, at banen skal ligge i nærheden af dem, der skal bruge den. Børn mellem 2-12 år. Det synes tilsyneladende ikke at være det bærende element i byrådets flertal. Men de skal jo heller ikke bruge banen, har man næsten lidt kækt lov at konkludere. Der er sgu ikke nogen af dem, der bruger "havelågen".

Dermed er beslutningen truffet ud fra et politisk valg. Og ikke til gavn for borgerne i hele Nyborg Kommune.

Tænk dog bare en lille smule stort og anlæg banen i Ullerslev eller Ørbæk. Der drøner faktisk også en del cykelmyg rundt. Og de har vel også krav på grundliggende cykelfærdigheder.

Bevar den gamle park. Og giv Ullerslev/Ørbæk et ordentligt cykelspark!