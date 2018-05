Til sommer bliver det igen muligt at tage på bådture fra Nyborg Havn, hvor man kan lære mere om natur, historie og måske være heldig at opdage et marsvin i bølgerne.

Det lykkedes at få bådturene tilbage til byen, efter Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Nyborg Kommune mandag valgte at godkende genetableringen og samtidig dække et forventet opstartsunderskud på lige over 37.000 kroner.

Bådture i Nyborg Det ligger endnu ikke helt fast, hvordan bådturene fra Nyborg Havn kommer til at forløbe. Men ifølge udvalgsformanden i Erhvervs- og Udviklingsudvalget er der plads til omkring 18 personer på båden.Der er lagt op til, at en voksenbillet skal koste omkring 200 kroner, mens en børnebillet skal koste 100 kroner.

Udvalgsformanden Peter Wagner Mollerup (V) fortæller, at der i forhold til branding og service til turister har været et stærkt politisk ønske om, at der skal ske noget på havnen. Derfor er det et tilfredst udvalg, der har besluttet at give penge til at skubbe projektet i gang.

- Vi får tilgodeset det behov, der er hos turister og borgere, så vi er glade for, at det kan lade sig gøre, siger han.

Samtidig har udvalget foreslået et samarbejde med Østfyns Museer.

- Vi er meget optagede af Nyborgs historie på land, men der er en masse historie på vandet også. Jeg kunne godt forestille mig, at man på turen kunne få fortalt noget historie om kyststrækningen. Derfor har vi foreslået, om man kunne få noget historiefortælling med på turen, siger han.

Derudover har Bureauet Nyborg allerede været i kontakt med kultur- og naturvejleder i Nyborg Kommune Tue Skovgård Larsen med et ønske om, at få ham til at fortælle om naturen til vands. Det er dog først nu, at Bureauet Nyborg for alvor kan begynde at planlægge detaljerne til sommerens bådture, fortæller turistchefen.

Efter sæsonen skal tilbuddet evalueres, men forventningen er, at der med tiden kan udvikles forskellige former for bådture.