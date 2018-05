Krim-halvøen bliver tirsdag knyttet tættere til Rusland, når præsident Vladimir Putin åbner en 19 kilometer lang bro, der forbinder det sydlige Rusland med halvøen.

Broen bliver den længste ikke bare i Rusland, men også i Europa, hvor den overtager førerpladsen fra Vasco da Gama-broen, der med 17,2 kilometer spænder hen over Tejo-floden ved Lissabon.

Det har kostet 228 milliarder rubler (godt 23 milliarder kroner, red.) at opføre broen, som forbinder regionen Krasnador med byen Kerch på Krim.

Konstruktionen går hen over et stræde mellem Sortehavet og Det Azovske Hav.

Rusland annekterede i 2014 Krim fra Ukraine trods protester fra det internationale samfund.

Ukraine har fordømt den nye forbindelse og siger, at opførelsen er sket på bekostning af miljøet. Desuden vil større skibe ifølge Ukraine være ude af stand til nå frem til Ukraines havne ved Det Azovske Hav.

EU og USA har indført sanktioner mod de firmaer, der har været involveret i byggeriet.

Hovedentreprenøren på broen er et selskab, hvis ejer er blandt Vladimir Putins nærmeste støtter.

Trafikalt vil broen indebære en stor aflastning. Indtil nu har det været besværligt at komme til Krim fra det sydlige Rusland på grund af en begrænset kapacitet af bilfærger.

Desuden ligger skibsfarten i området ofte stille i vintermånederne på grund af hårdt vejr. Derfor har den nemmeste rejseform været fly.

Krim er et yderst populært rejsemål for russere om sommeren, og Putin sagde i marts, at han håbede, at broen ville stå klar til denne sæson.

Allerede i begyndelsen af det 20. århundrede foreslog zar Nikolaj II at opføre en bro til Krim, men udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 kom i vejen for de planer.