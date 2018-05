Erhvervsminister Brian Mikkelsen er sikker på, at regeringens plan for cybersikkerhed vil gavne virksomheder.

39 procent af små og mellemstore danske virksomheder har ikke en tilstrækkelig balance mellem deres risikoprofil og it-sikkerhedsniveau.

Det viser en analyse fra Deloitte for Erhvervsstyrelsen.

Derfor vil der i regeringens plan for cybersikkerhed, som præsenteres tirsdag, være fokus på virksomhederne.

- Planen vil betyde, at det bliver vanskeligere at ramme danske virksomheder, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

- En ting er i hvert fald sikkert. Der vil også i fremtiden være hackerangreb, fordi der er så mange penge i det her. Det handler om politik og kriminalitet, siger han.

Brian Mikkelsen understreger, at regeringens plan ikke betyder, at cyberkriminalitet undgås fremover.

Ifølge ministeren er der både statslige og ikkestatslige aktører, som er en trussel, der er kommet for at blive.

- Så vi skal ikke være handlingslammede. Jeg er sikker på, at denne strategi kommer til at give virksomhederne den nødvendige viden og forudsætningerne for, at man kan håndtere de stigende cyberudfordringer, siger han.

En ny informationsportal og erhvervspartnerskab skal blandt andet hjælpe erhvervslivet.

Erhvervspartnerskabet skal arbejde med fælles løsninger på de udfordringer, de små og mellemstore virksomheder står overfor.

Informationsportalen skal give både borgere og virksomheder nem adgang til viden om aktuelle trusler samt løsninger for at øge sikkerheden.