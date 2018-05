Muslimer må ikke få plads i samfundslivet: Deres normer passer ikke til vores demokrati

Af: Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige og Poul Højlund, kandidat for Nye Borgerlige i Vestjylland

Islam: Her i landet må man tro og tænke, som man vil. Sådan skal det være. Det skal staten ikke blande sig. Vi skal derfor ikke forbyde muslimer at tro. Tro er en privat sag.Men islam skal ingen indflydelse have på samfundet. Muslimernes religion skal forblive privat.

Politikerne vender det blinde øje til. De nægter at se, at når staten understøtter islam, understøtter de de kræfter, der arbejder for vores undergang som et frit folk i et frit land.

Folketinget vedtog i december 2017 en lov, der stadfæster, at islam netop ikke blot er en privat sag. På tre konkrete områder understøtter staten islam og inddrager islam i samfundslivet.



Muslimer, der betaler til sharia-moskeerne, kan trække beløbet fra i skat. Så skatteyderne betaler indirekte for imamernes prædikener. Imamer kan på statens vegne gøre to muslimer til lovformelige ægtefolk. Sharia-prædikanter fra udlandet får opholdstilladelse på særlige lempelige vilkår.

Som samfund skyder vi os selv i foden ved at give de samme privilegier til islam, som vi giver til Folkekirken. For islam er både en religion og en ideologi. Islam er både tro og politik. Det kan ikke skilles ad.

Vi kan se det i de muslimske lande, hvor islam bliver til lov, og vi kan se det i de vestlige landes muslimske ghettoer og parallelsamfund, hvor sharia dikterer måden, man lever på: Kvinder bliver undertrykt, og ufrihed og vold præger dagligdagen.

Islam som ideologi er i et skarpt modsætningsforhold til demokratiet og til de individuelle frihedsrettigheder, vi baserer det danske samfund på, og som sammen med vores historie, kultur og folkelige egenart udgør det danske værdifællesskab.

Det værdifællesskab skal vi forsvare. Ikke ved at forbryde os mod vores frihedsidealer og forbyde muslimernes tro, men ved at insistere på at islam ingen plads har i samfundslivet - den hører udelukkende til i privaten.

Staten skal stoppe den indirekte økonomiske støtte til moskeerne. Muslimske nygifte må en tur på rådhuset og skrive under. Og udenlandske sharia-prædikanter må søge om opholdstilladelse på samme vilkår som alle andre.

Politikerne havde muligheden for at begrænse islams indflydelse i samfundet, da de skulle vedtage loven i december. Men de undlod at gøre noget. Ingen partier stemte imod at give særlige privilegier til islam.

Man skulle ellers tro, at vores politikere efterhånden havde indset, at islam er en fare for de demokratiske samfund.

Islam indrømmer ikke andre religioner en ligestillet plads, islam tillader ikke frafald og slet ikke ateisme, islam tolererer ikke homoseksuelle, og islam tolererer ikke antydningen af noget, der kan tolkes som blasfemi. Kvinder må ikke gifte sig med ikke-muslimer.

Et resultat af den sociale og religiøse eksklusion, som følger af det sidste, kan vi se på krisecentrene rundt omkring i landet. 4 ud af 10 af kvinderne er ikke vestlige indvandrere eller efterkommere. Når de vil skilles fra voldelige ægtemænd, har de ingen steder at tage hen. Imamerne fordømmer dem. Familien ekskluderer dem.

Islams fordømmelse af homoseksuelle fik vi demonstreret på Tv for nylig, hvor en dansk homoseksuel muslim fik at vide, at han burde dø.

I Tyskland og Frankrig bliver jøder forfulgt og ligefrem myrdet af muslimer - fordi, de er jøder. Herhjemme hyldes de shariatro mordere på nettet af unge danske muslimer.

Og da den muslimske terrorist Omar El Hussein, der dræbte den danske jøde Dan Uzan foran synagogen i København i 2015, skulle begraves, fulgte 700 trosfæller ham til graven.

I dag har vi omkring 170 moskeer i Danmark. Det er 50% flere end for ti år siden. 66 islamiske trossamfund er godkendte og giver skattefradrag på op mod en milliard kroner om året.

Det er gået stærkt med at indoptage og anerkende islam i det danske samfund. Islam skal ikke anerkendes, men trænges tilbage. Det er politikernes ansvar.