Erhvervsfremme: Den 12. maj skriver regionsrådsformænd og borgmestre i avisen Danmark om regeringens forslag om centralisering af erhvervsfremme.

Regeringen har dannet et Forenklingsudvalg, der lægger op til, at en national bestyrelse og statslige embedsmænd skal bestemme, hvilke indsatser der er relevante for de forskellige dele af Danmark.

Regionsrådsformændene og borgmestrene skriver meget rigtigt, at planerne i Forenklingsudvalget er gift for virksomhederne og det lokale samarbejde, der i høj grad har brug for den kommunale erhvervsservice og den regionale erhvervsfremmeindsats.

Hovedproblemet her er, at det er statsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Kristian Jensen, der med finansministeriets embedsmænd i ryggen står bag denne centraliseringspolitik (tidligere finansminister Bjarne Corydon har samme politik).

Hvis denne centralisering skal stoppes, så må regionerne og kommunerne tage et opgør med partierne på Christiansborg og med finansministeriets embedsmænd offentligt.