Ekskluderet

Hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige blev selv opmærksom på den verserende sag mod den 22-årige mand, der nu er idømt to et halvt års fængsel, og han blev derfor ekskluderet kort før kommunalvalget i november 2017.

Esbjerg: Den 22-årige Stephan Klindtworth Clausen, der i sidste uge blev idømt to et halvt års ubetinget fængsel for medvirken til forsøg på voldtægt, var kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Esbjerg Kommune sidste år.

Og kort før valgdagen den 21. november blev han bedt om at pille sine valgplakater i Esbjerg Kommune ned, fortæller partiformand Pernille Vermund.

Dom 22-årige Stephan Klindtworth Clausen blev onsdag den 9. maj i retten i Esbjerg fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse af to forskellige kvinder og i medvirken til forsøg på voldtægt af en kvindeHan oprettede falske profiler på dating- og sexsider på nettet med billeder af kvinderne. Billederne havde han uden kvindernes viden eller tilladelse taget fra Facebook.



I chats med andre brugere udgav han sig for at være de pågældende kvinder, og han inviterede blandt andet en fynsk mand til voldtægtslignende sex hjemme hos den kvinde, som den 22-årige mand udgav sig for at være.

- Vi var i hovedbestyrelsen blevet opmærksomme på, at der var en verserende sag mod den pågældende kandidat i Esbjerg. Vi reagerede prompte og ekskluderede ham fra partiet, siger Pernille Vermund.

Om "den verserende sag" mod Stephan Klindtworth Clausen var den samme, som han i sidste uge var i retten med, kan Vermund ikke sige med sikkerhed, men hun anser det for sandsynligt.

Eksklusionen kom så tæt på valgdagen, at Stephan Klindtworth Clausens navn ikke kunne nå at blive fjernet fra stemmesedlerne, og han endte med at blive den kandidat fra Ny Borgerlige, der fik næstflest stemmer i Esbjerg Kommune, nemlig 64.