Dom

Falske profiler på nettet var helt normalt for en 22-årig mand, der nød den spænding, det gav at chatte med andre om seksuelle fantasier. Sidste år gik legen alt for vidt. Han blev idømt to et halvt års ubetinget fængsel.

Esbjerg: 22-årige Stephan Klindtworth Clausen er i byretten blevet fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse og medvirken til forsøg på voldtægt, og han er blevet idømt to et halvt års fængsel. Manden oprettede 8. maj sidste år en falsk profil på hjemmesiden boyfriend.dk, der er en dating-/sexside. Han kaldte profilen "Russeren" og vedhæftede billeder af en pige, som boede på samme kollegie i Esbjerg, som den 22-årige selv havde boet på. Dommen Den 22-årige mand blev fundet skyldig i alle tre punkter i anklageskriftet.



Udover de to nævnte punkter var han også sigtet for blufærdighedskrænkelse af en anden pige, med hvis billeder han havde oprettet en falsk profil på en anden hjemmeside ved navn ageplay.dk. Det forhold erkendte han sig uden videre skyldig i.



Han blev udover de to et halvt års fængsel dømt til at betale de to piger tortgodtgørelse på henholdsvis 50.000 kroner og 5.000 kroner. Billederne havde manden uden pigens viden eller samtykke taget fra Facebook, og hun var heller ikke bekendt med oprettelse af profilen eller den tekst, der fulgte med. Ifølge teksten søgte "Russeren" kvinder til sexlege og erfarne mænd til voldtægtslignende sex. Den 22-årige erkendte at have oprettet profilen og at have besvaret henvendelser fra andre brugere på Boyfriend.dk, som troede, at det var kvinden på billederne, de var i kontakt med. “ Jeg vil meget gerne i behandling, det her er i vejen for, at jeg kan leve et normalt liv. Stephan Clausen om at oprette profiler på dating- og sexsider og chatte om seksuelle fantasier.

Søgte spænding

- Jeg har oprettet mange profiler på datingsider med fiktive personer, Jeg kan lide den spænding, der er ved at chatte med andre og udveksle fantasier. men jeg stopper altid og trækker mig, når det kommer til at mødes, jeg har aldrig udlevet nogle af fantasierne, sagde den 22-årige mand i sin noget usammenhængende forklaring. Men den 25. maj gik rollespillet for vidt. Den 22-årige arrangerede ved at udgive sig for at være kvinden "Russeren" voldtægtslignende sex mellem "Russeren" og en mand fra Fyn og opgav kvindens adresse på kollegiet. Manden fra Fyn kørte til Esbjerg og bankede på døren hos kvinden. Hun havde været til fest og lå og sov og hørte ikke manden ved døren eller hans telefonopkald og lukkede derfor ikke op. - Morgenen efter blev jeg kontaktet på sms og via Facebook af en fremmed mand, der troede, at vi havde haft en aftale om voldtægtssex, det var helt uvirkeligt, fortalte kvinden med tårer i øjnene i sin vidneforklaring. Det gik op for hende, at hun blev misbrugt på en falsk profil, og hun meldte sagen til politiet.

Hård dom