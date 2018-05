Rentabelt: Tak til Ann Stistrup Christiansen for et afbalanceret og faktuelt præget indlæg i avisen Danmark forleden. Jeg tvivler dog på, at ulve kan stoppe dansk økologis fremmarch - højst forsinke den.

Du anfører også, at for 90 pct. af de danske fårebesætninger, som er under 50 moderfår, er det ikke rentabelt at have vogterhunde. Efter 36 år med får uden vogterhunde, kan jeg kun bekræfte, at det slet ikke er rentabelt at have under 50 får! Med hensyn til dyrevelfærd, så skal man betænke, at rovdyr ikke har læst loven om dyrevelfærd. Derfor er det omsonst at tale om dyrevelfærd i forbindelse med rovdyr og natur.

Misforståelsen ligger nok i, at vi tror, at vi har dyr i naturpleje. Men i det område på Ulfborgkanten, hvor ulveparret har slået sig ned, er det ikke et naturlandskab. Heden er et kulturlandskab skabt ved århundreders afgræsning. Samfundet må derfor gøre op med sig selv, om "naturen/kulturen" fortsat skal plejes med husdyr eller vilde dyr. For os, der bor i randområderne og har mindre husdyr, vil fortsat have risiko for ulveangreb, ligesom vores dyr lejlighedsvis bliver angrebet af ræve, guldsjakaler og løse hunde.

Så vil jeg appellere til - muligvis naivt - at debatten fremover præges mere af fakta end af følelser og populistiske forslag fra især politisk hold. Som ulvedebatten kører nu, gavner det hverken ulve, får eller besætningsejere.