Det halter med arbejdsmiljøet: Skær ned på alt det smarte og sørg for ordentlige forhold i stedet

Det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde. Men det halter alvorligt på både private og offentlige arbejdspladser, og den er gal med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ja, det går faktisk ned ad bakke. Muskel-skeletbesvær er steget fra 9,7 pct. i 2012 til 11,1 pct. i 2016, mens andelen psykisk belastede er steget fra 14,5 pct.i 2012 til 16,9 pct. i 2016. Hver fjerde ufaglærte mand dør, inden han fylder 70, det gælder hver femte ufaglærte kvinde. Mere end hver femte mandlige murer er dør tidligt, og hver sjette mandlige tømrer.

Der er brug for en ny retning, for de officielt fastsatte mål for forbedringer er helt uden for rækkevidde. Først og fremmest for det enkelte menneskes skyld, der i dag bærer store personlige omkostninger. Men også for de virksomheder og offentlige institutioner som vil mangle arbejdskraft. Desuden koster dårligt arbejdsmiljø milliarder, milliarder og atter milliarder hvert eneste år. Nogle beregninger viser 30 mia., andre over 80 mia. Mange penge er det i hvert fald, selv først på måneden. Invester 1 krone i et bedre arbejdsmiljø, og få 2 tilbage. Og især et bedre liv til alle. Det er på høje tid at smøge ærmerne op, og løfte indsatsen for et sundt arbejdsmiljø.

Politikken passer præcist som en boksehandske til et blåt øje. Siden 2000 er bevillingerne til Arbejdstilsynet i gennemsnit faldet med 6,37 millioner om året. Fra 2007 til 2016 er der forsvundet 180 millioner kroner. Med nedskæringerne i Arbejdstilsynet taber lønarbejderne, de seriøse firmaer og samfundet. Arbejdsgivere, som giver Fanden i et godt arbejdsmiljø, gnider sig i hænderne.

I 2008 havde Arbejdstilsynet 800 årsværk, som i 2016 er skrumpet til 600 årsværk. Det kan aflæses i at tilsynsbesøgene er faldet fra 60.000 i 2008 til langt under 50.000 i 2016. Det har naturligvis også ført til et fald i reaktioner fra Arbejdstilsynet, som er faldet fra 35.000 i 2008 til 24.000 i 2016. Hvis firmaerne ikke konstant mærker Arbejdstilsynets tænder i benene, vil ligegyldighed og lovløshed brede sig.

Udsultningen af Arbejdstilsynet minder om bonden, der lykkedes med at vænne sin hest af med at spise. Det gik sådan set rigtig fint i en periode, og bonden sparede penge på foder. Men en dag døde hesten

Det er et alarmopkald, at der hver dag indløber 35.000 sygemeldinger på grund af stress på landets arbejdspladser. Og alt for ofte er det offentlige arbejdspladser, der modtager disse opkald.

Mange offentligt ansatte oplever at have ondt i ledelsen. Nye omstillinger, nye projekter, nye arbejdsopgaver, nye kolleger, nye ledelser. Med de gamle udtrådte procesord forsøger man at tale den stressede sygeplejerske, socialrådgiver og SoSu assistent til rette. Work smarter, not harder. Vær fleksibel om omstillingsparat. Se nu positivt på de nye muligheder. Ledelsen har lige været til et spændende seminar.

I stedet for management kurser, oversmarte ledelsesteorier og endnu flere mellemledere til at styre endnu flere omstillingsprocesser, evalueringsrapporter og dokumentations- og kontrolsystemer, skulle vi måske prøve noget så gammeldags og snusfornuftigt, som at vise tillid til de offentligt ansatte. I stedet for uigennemtænkte og kortsigtede besparelser burde regeringen smøge ærmerne op, og komme i sving med en langsigtet strategi for et bedre arbejdsmiljø. Et sundere arbejdsmiljø er godt for den enkelte, familierne, de seriøse virksomheder og for samfundet. SF har lagt en større plan frem, som bl.a. indeholder 80 mill. mere til Arbejdstilsynet.