Velkommen, Ellemann-Jensen: Du behøver ikke at kunne malke en ko for at være en glimrende miljø- og fødevareminister

Minister: Kære miljø- og fødevareminister

Tillykke med dit nye job. Det kræver sin mand eller kvinde at sætte sig ind i så stort, vigtigt og fagligt tungt et område, men jeg er helt tryg ved, at du besidder energien hertil. Vi hjælper naturligvis også gerne, og derfor vil jeg - på vegne af Landbrug & Fødevarer - give dig et par indledende ord med på vejen:

Du behøver ikke at kunne malke en ko for at være en glimrende miljø- og fødevareminister. Der er helt sikkert en landmand eller to, der vil spørge, om du kan skaffe mælk, hvis du kun har en spand, to hænder og fire patter til rådighed. Men bare rolig; det er med et glimt i øjet. For det første er det formentlig mere aktuelt i dagens højteknologiske landbrugssektor, om du kan betjene en drone. For det andet er vi glade for, at du passer dit og gør, hvad du er god til - og til gengæld lader os om at producere nogle af verdens bedste fødevarer. Det er vi heldigvis gode til.

Vi har mange og gode ideer til, hvordan vi gør det mere attraktivt, mere bæredygtigt og mere økonomisk rentabelt at drive landbrug i Danmark. Som landmand i vores lille land er man kollega - og måske endda nabo - til nogle af de bedste fødevareproducenter i verden. Det er vi stolte af. Men vi er også et gennemreguleret erhverv, og kærligheden til natur, dyr og mad kan til tider overskygges af bureaukrati, juristeri og høje produktionsomkostninger.

Vi håber derfor, at du vil hjælpe ved at stille dig i spidsen for at promovere de danske fødevarer på diverse eksportfremstød, og at du vil huske vores konkurrenceevne, når vi diskuterer finanslov herhjemme - og når du repræsenterer Danmark i Bruxelles.

Og det bringer mig frem til min sidste pointe for nu: Du siger, at vi med dig nok vil "se en ny minister, der sætter miljø først og fødevarer efter". Men det ene udelukker ikke det andet. Tvært i mod er de nærmere hinandens forudsætninger, end de er hinandens modsætninger. Danmark har en af de mest miljø- og klimaeffektive fødevareproduktioner i EU, og Moder Jord kender ikke til landegrænser. Foruden de mange tusinder af arbejdspladser og det store bidrag til dansk eksport er der derfor også grund til at fastholde produktionen i Danmark af hensyn til klimaet. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive bedre. Vi udvikler hele tiden ny teknologi og nye metoder til, hvordan vi kan blive dygtigere og producere 'mere med mindre', som vi kalder det. Og tag aldrig fejl af, at landmændene også er naturforvaltere. De fleste af os har tilvalgt et liv 'herude', hvor man både kan leve i, af og med naturen, fordi vi hverken kan eller vil undvære den.

Endnu en gang tillykke. Jeg glæder mig til samarbejdet.