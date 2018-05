Flere politipatruljer var tirsdag morgen i aktion i det centrale Odense, og det endte med, at en flugtbil kørte galt, og to mænd blev anholdt.

Klokken 5.31 modtog politiet en anmeldelse om, at to mænd var set luske omkring ved en bil i Bolbro.

Da patruljen kom til stedet, valgte de to mænd at flygte, og det var starten på en biljagt, der først sluttede klokken 5.50 på Henriettevej i Skibhuskvarteret, hvor bilen kørte galt.

Mændene, der ikke kom til skade ved uheldet, blev anholdt og bragt til politistationen, hvor en afhøring skal fastslå, hvorfor de flygtede fra politiet.

- Det har muligvis noget med nogle stjålne biler og nummerplader at gøre, siger vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvad de to mænd bliver sigtet for, man han oplyser, at flere trafikanter måtte undvige for ikke at blive ramt af flugtbilen.

Opdateres ...