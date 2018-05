Israelske styrker har ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder dræbt 55 palæstinensere mandag på grænsen til Gaza i forbindelse med åbningen af USA's ambassade i Jerusalem.

De mange dødsfald får nu både Tyrkiet og Sydafrika til at hjemkalde ambassadører.

Sydafrika hjemkalder sin ambassadør i Israel "med øjeblikkelig virkning", oplyser landets udenrigsministerium i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.