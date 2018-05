En dreng på omkring 14 år er mandag aften blevet stukket to gange med en kniv i Dyrehaven ved Bakken i København.

Overfaldet fandt sted, da uoverensstemmelser mellem to grupper af unge drenge udviklede sig.

Det fortæller David Borchersen, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Anmeldelsen tikkede ind kort før klokken 22. Politiet er sent på aftenen til stede i Dyrehaven, hvor de har spærret et forholdsvist stort område af.

Afspærringen går fra Peter Lieps Hus og ned til den røde port ind til parken tæt på Klampenborg Station.

Det er ifølge vagtchefen formentlig i det område, at selve knivstikkeriet har fundet sted.

Vidner har forklaret politiet, at det startede med, at de to drengegrupper så sig sure på hinanden. Det er formentlig ikke banderelateret, lyder den foreløbige melding.

Drengen, der blev stukket ned, var ved bevidsthed, da han blev hentet af en ambulance. Han er kørt til behandling på Rigshospitalets traumeafdeling.

- Det ene stik er ikke livstruende, det andet kan være livstruende, siger David Borchersen, der ikke kan oplyse nærmere om drengens tilstand.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvor kniven har ramt. Vidner har fortalt, at gerningsmanden løb efter episoden.

- Måske gemmer han sig ude i skoven, siger vagtchefen.

Ud over betjente har politiet også hunde på stedet, der kan bruges til at snuse sig frem til den bortløbne person.

Men da der er mange mennesker på Bakken i anledning af fejring af Blå Mandag, kan det være svært.

Gerningsmanden er formentlig ligeledes en ung mand på omkring 15 år. Ifølge politiets oplysninger skal han være af udenlandsk baggrund, 180 centimeter høj og bære mørkt tøj.