Så er det helt officielt, at Roberto Mancini bliver cheftræner for Italiens fodboldlandshold.

Det Italienske Fodboldforbund meddeler mandag aften på sin hjemmeside, at den tidligere Inter-træner og manager for Manchester City er ny mand i trænersædet.

Han bliver præsenteret på en pressekonference tirsdag. Kontraktlængden er endnu ikke offentliggjort.

53-årige Roberto Mancini meddelte søndag, at han stopper som cheftræner for den russiske klub Zenit Skt. Petersborg. Derefter lod det til at være et spørgsmål om tid, inden han ville blive bekræftet som landstræner.

Han har tidligere ført Inter til flere italienske mesterskaber. I 2012 var han manager, da Manchester City vandt Premier League.

Han har også været træner for Fiorentina, Lazio og Galatasaray.

I sin aktive spillerkarriere dannede Roberto Mancini i mange år en farlig angrebsduo med Gianluca Vialli hos Sampdoria.

Mancini vandt det italienske mesterskab med både Sampdoria og Lazio. Han vandt også den italienske pokalturnering og den nu hedengangne Europa Cup for pokalvindere med begge klubber.

Italien har ikke haft en fast landstræner, siden landet i november sidste år sensationelt ikke kom med til VM i Rusland, der afvikles til sommer.

Italien tabte efter to playoffkampe med samlet 0-1 til Sverige.

Den daværende landstræner, Gian Piero Ventura, blev fyret efter ydmygelsen. Siden har U21-landstræner Luigi Di Biagio vikarieret på posten.

Det er første gang i 60 år, at Italien ikke skal deltage ved VM, som italienerne har vundet fire gange.

Italien vandt senest VM i 2006. Men ved de to seneste VM-slutrunder har italienerne skuffet ved at blive elimineret efter det indledende gruppespil.