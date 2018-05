Som et forsøg vil kommunalbestyrelsen ud af byrådssalene og holde nogle af sine møder andre andre steder i kommunen.

Faaborg-Midtfyn: Til efteråret vil kommunalbestyrelsen rykke ud af byrådssalene i Ringe og Faaborg og holde nogle af kommunalbestyrelsesmøderne andre steder i kommunen. Det besluttede kommunalbestyrelsen mandag aften.

Beslutningen faldt i god jord ikke mindst hos Det Radikale Venstre, der er stor fortaler for at afholde møderne i andre rammer end de sædvanlige.

- Det er helt rimeligt, at vi gør et forsøg. Det skal ikke altid være borgerne, der kommer til os, lød det fra den radikale Søren Hillers.

Socialdemokraternes gruppeformand Kim Aas Christensen påpegede, at flere af udvalgene allerede er begyndt at holde deres møder andre steder, men at det selvfølgelig også skal give mening.

Derfor blev det besluttet at gøre forsøget i efteråret 2018 og foråret 2019 og derefter evaluere.

Det er borgmester Hans Stavnsager (S), der beslutter hvor møderne skal holdes, og hvis man er interesseret i at være vært for et kommunalbestyrelsesmøde, skal man sende en invitation til ham.