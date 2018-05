Faaborg-Midtfyn: Der sidder sikkert mange ældre og børneforældre, der synes, kommunen er for fedtet med de offentlige ydelser, men Faaborg-Midtfyns netop afsluttede regnskab viser, at kommunen i 2017 faktisk gav velfærden mere gas, end folketingspolitikerne lægger op til, at man må.

Kommunen overskred nemlig sin såkaldte servicedriftsramme med 16 mio. kr. og lænede sig dermed op at en økonomisk straf fra Christiansborg. Den kommer så alligevel ikke, for under ét har kommunerne været dukse og holdt sig inden for de rammer, der er udstukket fra Borgen.

Borgmester Hans Stavnsager kunne mandag erklære sig tilfreds med et kommunalt regnskab, der udviser et driftsoverskud på 132,5 mio. kr., dobbelt så godt, som lokalpolitikerne forlods havde sat sig som mål. Det giver lidt at stå imod med til sværere tider.

Det fine regnskab fik ikke lutter roser med på vejen.

Enhedslistens Morten Schjøtt mener, at kommunen med sindsro kunne have presset servicedriftsrammen yderligere - og altså have investeret mere i velfærd.

Han bed også mærke i, at kommunen i løbet af 2017 har oplevet en reel nettotilflytning, men det synes han ikke, politikerne kan tage æren for.

- Det skyldes huspriserne, der i Faaborg-Midtfyn er markant lavere end i f.eks. Odense, sagde han.

Såvel borgmester Hans Stavnsager (S) som viceborgmester Søren Kristensen (V) mener dog, at både politikere og administration godt kan tage ejerskab til tilflyttersuccesen:

- Der er lagt mange kræfter blandt andet vores udviklingsstrategi, og der er ingen tvivl om, at den spiller positivt ind på bosætningen, sagde Søren Kristensen.