Brahetrolleborg: Selv om godsejer Catharina Reventlow-Mourier i kommunalbestyrelsen fik støtte fra en noget overraskende kant, Enhedslistens ræverøde Morten Schjøtt, så er det ikke nok til at sikre hende et 12 hektar stort skybaneanlæg i den 60 hektar store Kræmmerhaven Skoven på godsets jorde. Et meget stort flertal i kommunalbestyrelsen sagde mandag aften nej til at lave et kommuneplantillæg og en lokalplan, der ellers kunne bane vej for anlægget.

Skydebanen Brahetrolleborg Gods vil gerne etablere en kommerciel flugtskydningsbane ved Kræmmerhaven Skoven, der er på 60 hektar. Skydebaneanlægget med 20 standpladser og diverse faciliteter skal være på 12 hektar.Kommunalbestyrelsens flertal sagde mandag aften nej til at lave et lokalplanforslag, der ellers kunne være det planmæssige grundlag for banen. Det betyder, at sagen ikke skal sendes ud i offentlig høring.



I kommunalbestyrelsen stemte Lars Tribler (V) og Morten Schjøtt (EL) for at få lavet et lokalplanforslag, men alle andre stemte imod. Dermed falder forslaget.

Mange af politikerne har ellers stor sympati for projektet, der både vil kunne skabe arbejdspladser og blive en attraktion for lokalområdet.

- Projektet er spændende og interessant, og det er ærgerligt, at vi må bremse det, men vi mener, de støjmæssige konsekvenser for det omgivende samfund er for store, bemærkede formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen, Venstre, der åbent erkendte, at det har været en svær beslutning.