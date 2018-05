politik

Varme i fodboldbanen på Monjasa Park er skidt for miljøet. Sådan lød et argument, da byrådet mandag aften holdt borgerdialogmøde hos Bureau Veritas.

Han er også formand for SF i Fredericia og undrede sig over bevillingen, byrådet vedtog i april, og som også rækker til et forbedret lysanlæg.

- Det er da en beslutning, der vedrører alle borgere i Fredericia Kommune. Det er en stor miljøbelastning, som vi kommer til at stå for, sagde Per Moos.

Det er flot, at vi kan tiltrække over 100 mennesker på sådan en dag med 25 grader og solskin. Christian Jørgensen, formand for demokrati- og borgerudvalget

I en af grupperne blev der gået kritisk til byrådsmedlem Lars Ejby (S) over en bevilling på 2,1 millioner kroner. Pengene går til varme under græsset til FC Fredericias fodboldspillere på Monjasa Park.

Det blev hedt for Lars Ejby. Mest på grund af sommervejret, for beslutningen om banevarme var taget efter kølig overvejelse, forklarede han bagefter til Fredericia Dagblad.

- Kan du forstå, at det set udefra kan virke skævt at bruge penge på varme i banen?

- Jeg forstår argumentet, men der er en god grund til beslutningen. Jeg synes, det er tåbelige penge at give ud. Men vi har i politisk enighed besluttet at skabe gode rammer for eliteidrætten. Og det er et krav fra DBU for at spille i 1. division, sagde Lars Ejby.

Til det sagde Per Moos:

- Jeg kan godt lide fodbold. Men DBU skal da ikke bestemme, hvad Fredericia Kommune skal bruge sine få penge til. Jeg synes, det er energifrås ud over alle grænser at putte varme i et græstæppe, sagde Per Moos.

Lars Ejby var tilfreds med at få lejlighed til at tage diskussionen ved dialogmødet. Og konstaterede, at de fredericianske fodboldfans formentlig er godt tilfredse.