Hamas bærer skylden for, at flere end 50 mennesker har mistet livet i Gazastriben mandag, mener Det Hvide Hus.

- Den hæmningsløse og kyniske opførsel, som Hamas udviser ved at opfordre folk til vold, så de udsættes for frygtelig fare, kan ikke retfærdiggøres. Som udenrigsministeren har sagt, så har Israel ret til at forsvare sig, siger vicetalsmand i Det Hvide Hus Raj Shah.