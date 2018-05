Fest i gaden

Fredericia: Flere af de unges gå-i-byen-steder i Fredericia er lukket på det sidste.

Zwei Grosse Bier Bar er lukket. One er lukket. Skæve Thorvald er lukket, men genåbner som pop up-bar i hænderne på Zwei Grosse-ansatte.

Old Irish Pub, der kom til byen for få år siden og har haft til huse i Gothersgade, over for Den Engelske, har besluttet at flytte over i Zwei Grosses tidligere lokaler, som dog skal ombygges først.

Her forventer pubben at få fem-bevilling i modsætning til sin tidligere to-bevilling. Når lokalerne er klar, vil Zwei Grosses medarbejdere kunne få job der - men indtil da er det planen, at de driver Pup Up-Bar i Skæve Thorvalds gamle lokaler.

I det hele taget skifter Fredericias natteliv udtryk for tiden. Vi har spurgt nogle af byens unge, hvad de siger til det: Er Fredericia en god by at gå i byen i?