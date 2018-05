Rolig nu

Fredericia: På en solskinsdag kan Peter Lindvig fra Den Engelske Pub på hjørnet af Gothersgade og Ryes Plads nærmest ikke sparke sig frem for kunder, der slikker sol og nyder en øl på pladsen foran pubben.

Så selvom han kan se, at andre dele af Fredericias natteliv skifter karakter i denne tid, gør han og sønnerne bag pubben sig ingen aktuelle planer om at lave om på Den Engelske.

“ Hvorfor lave om? Det går jo godt. Peter Lindvig, Den Engelske

- Altså, der er jo altid småting, som en skærm, der skal forbedres og en ny øl i sortimentet. Den slags småforandringer gør vi selvfølgelig hele tiden. Men vi har ingen store planer om udvidelser eller ombygning, siger Peter Lindvig.

For nogle år siden åbnede Old Irish Pub på den anden side af gaden. Nu flytter den snart over i Zwei Grosse Bier Bars lokaler på den anden side af torvet. Men end ikke udsigt til tomme lokaler hos konkurrenten får Peter og hans sønner til at slå til.

- Vi har en ganske udmærket forretning her. Folk kender os og føler sig hjemme her. Og vi har mange kunder. Så hvorfor skulle vi lave om på noget?, siger Peter Lindvig, som glæder sig over at være stedet, der ikke forandres i en forandringens tid.