Når danske boligkøbere i dag skriver under på en købsaftale, er det til en langt højere pris end for fem år siden. På Fyn har køberne givet 27,5 procent mere i første kvartal i år, end de gjorde i samme periode i 2013.

Når danskerne køber bolig, betaler de i dag betydeligt mere end for bare fem år siden. Det viser en opgørelse, som boligsiden.dk har foretaget. Også på Fyn er køberne villige til at betale mere, og den gennemsnitlige købspris var således knap 375.000 kroner højere i første kvartal af 2018 sammenlignet med samme periode i 2013 på øen.

For fem år siden betalte køberne i gennemsnit 1.362.358 for en fynsk bolig, mens de i år har smidt 1.737.242 efter et sted at bo. Det er en stigning på 27,5 procent, hvilket er omkring gennemsnittet set over hele landet.

Tendensen er nemlig den samme fra Vestjylland til Bornholm. Bornholmerne er dem, som har oplevet den mindste stigning, mens man i København har haft den største med 47,8 procent dyrere købsaftaler.

Og det er ikke, fordi der bliver købt større boliger, viser tallene. Faktisk er de i mange landsdele mindre i gennemsnit, end dem som blev købt i de første måneder af 2013.

På Fyn er den gennemsnitlige bolig, som er solgt i år, 151 kvadratmeter, og det er kun to flere sammenlignet med for fem år siden. Og grunden til, at folk er klar til at betale mere for boligen, er snarere, at blandt andet billigere lån er med til at opveje den høje købspris, mener boligøkonom og kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk, Birgit Daetz.

- Ser vi på lønnen i Danmark, er den ikke steget proportionalt med boligpriserne, så det er ikke en heftig lønudvikling, der har påvirket det øgede boligforbrug. Den udvikling, vi har set i købesummen, skal derimod ses i lyset af, at det er blevet billigere at låne penge grundet den lave rente. Det betyder blandt andet, at det ikke nødvendigvis er blevet dyrere at bo i en ejerbolig, selvom beløbet på prisskiltet er blevet større henover årene, siger hun.

På Fyn blev der i første kvartal af 2013 solgt 658 boliger, mens der i år er solgt 1.280.