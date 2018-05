Stor opbakning til det kriseramte Taasinge Museum, da nye frivillige meldte sig til tjeneste. Museet kan nu holde åbent hele sommeren som sædvanligt.

Bregninge: Det går hurtigt med at lave en vagtplan for kustoderne på Taasinge Museum, da der er inviteret til åben frivilligdag mandag. Mens morgenkaffen stadig er varm, forsvinder en flok mænd og kvinder i pensionistalderen ind i pavillonen bagerst i museets have. De er nye og gamle frivillige, der har bestemt sig til at tage en eller flere af de 90 åbningsdage, der skal bemandes med kustoder sommeren over. Kun grundlovsdag tager lidt tid at få besat, men bestyrelsesformand Keld Thrane er glad og lettet over, så godt det hele går. “ Vi hygger os jo sammen. Vi er her allesammen, fordi det er et spændende sted, og fordi vi har det sjovt med hinanden. Jette Hundevadt Munk, frivillig Nu er museets åbningstid sikret og dermed også de entréindtægter, der er så tiltrængt for øjeblikket, hvor museets kasse er tømt efter et bedrageri. - Vi har fået de mennesker og de kompetencer, som vi har brug for. Der er for eksempel også sat et nyt hold af guider, der gerne vil formidle Tåsinges lokalhistorie. Det er jo dejligt, for der er mange busselskaber og skolebørn, der besøger museet i årets løb. De nye guider skal nu bruge lidt tid på at læse op på historien, og så er de klar. - Også rengøringen er sikret. Der er en, der tidligere har haft et rengøringsfirma, der tilbyder at gøre rent, siger Keld Thrane, der syntes, at der er en rigtig god stemning dagen igennem.

Sjovt og hyggeligt

Netop det sociale samvær bliver fremhævet af flere af de frivillige. - Vi hygger os jo sammen. Vi er her allesammen, fordi det er et spændende sted, og fordi vi har det sjovt med hinanden, siger Jette Hundevadt Munk, der denne dag står ved indgangen og tager imod entré fra et par tyske turister. - Vielen Danke, siger hun, da de har betalt. - Det er en god ide at kunne lidt tysk, men ellers kan man jo sagtens klare sig med engelsk. Jette Munk er næstformand i bestyrelsen og har været frivillig siden 2002. Det er der flere andre, der også har - eller i hvert fald er der mange, der har været med i årevis. Nogle sammen med deres mænd og koner. De havde håbet på, at der ville dukke yngre mennesker op til frivilligdagen, men det ser ikke ud til, at det sker. De nye tilhører ligesom dem selv den ældre generation. Fordelen er til gengæld, at de har tid, og det er der meget brug for.

Bakker og geder

Keld Thrane lægger mærke til, at flere af de nye er overraskede over, hvor mange forskellige gøremål, der egentlig er. - Jeg tror, at mange slet ikke er klar over, at vi foruden bygningerne og haven også står for plejen af Bregninge Bakker, siger han. De fredede bakker blev overdraget museet af baronen på Valdemars Slot i 1988, og de skal passes, hvilket kræver en del. Der skal slås græs, og der skal passes geder. Det sidste står en lille flok mænd for. Det er ved at opføre et nyt gedeskur nær ved museet. De bruger materialerne fra det gamle gedeskur, som stod i bunden af bakkerne. Men det er blevet for svært at komme helt derned og se til gederne, når de skal have vand og halm. Museets have kræver også knofedt. Der skal luges, beskæres, plantes og sås. Bygningerne ligeså. Bindingsværket skal vedligeholdes, vinduerne kittes, havemøblerne males, murværket gås efter, og der skal males og kalkes. Indendørs skal udstillingerne fornyes, tekstilerne luftes, og i vinterhalvåret foregår der et større registreringsarbejde af museets effekter. To hold tæller op, skriver ned og registrerer alle oplysninger efter vejledning af Kulturstyrelsen. Der er nok at gå i gang med, og der er brug for mange tallenter. - Jeg synes, vi fik de kompetencer, vi manglede, siger Keld Thrane, der ved dagens slutning kan tælle til seks sikre blandt de nye frivillige - og en hel del måske'er.

Håb om fondsstøtte