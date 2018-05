Helnæs: - Enormt, enormt, enormt stort.

Sådan beskriver Anders Lindskov fra Helnæs det nye, store havvindmølleparkprojekt i Lillebælt godt fire km ud for Helnæs, Torø Huse og Aa Strand.

Sønderborg Kommune, Danfoss og virksomheden Linak står bag. Vindmøllerne vil dække et areal på cirka 30 kvadratkilometer, og der skal rejses enten 20 møller på 250 meters højde eller 44 møller på godt 150 meter. Hvis projektet går igennem.

Havvindmølleparken Lillebælt Syd I 2007 oprettede Sønderborg Kommune ProjectZero, et offentligt/privat partnerskab med Bitten & Mads Clausens Fond, Syd Energi, DONG Energy og Nordea-fonden. Mål: At være CO2-neutral i 2029.



Der er derfor planer om havvindpark i Lillebælt med 20 vindmøller på hver 250 meter i højden fire km fra den fynske kyst. Alternativt 44 vindmøller på hver 140 meter. Der er tale om 160 MW anlæg.



Prisen er ca. 2,5 mia. kr. Investorer skal skyde penge i.



Energistyrelsen har givet tilladelse til en forundersøgelse og VVM. Deadline: 15. december i år. Senere skal gives en etableringstilladelse.

250 meter svarer til højden på pylonerne på Storebæltsbroen, oplyser Anders Lindskov. Helnæs Fyr er 28 meter højt.

Han og ligesidende modstandere har oprettet gruppen Red Lillebælt for at råbe op om planerne.

- Det vil ødelægge et stort og vigtigt naturområde, mener Anders Lindskov, der bor i den gamle fyrmesterbolig på Helnæs.

- Vi taler om et enormt anlæg. Både vandret og lodret, siger han.

Til sammenligning er det er ligeså stort som Horns Rev 1, oplyser han. Forskellen er blot, at det er placeret 14 km vest for Blåvandshuk i Nordsøen, mens Lillebælt-projektet er cirka fire km fra kysten. Horns Rev 1 har også mindre vindmøller end Lillebælt.

- Men kan du ikke forstå, der skal være grøn energi?

- Det er dansk energipolitik, at vi skal have grøn energi. Jeg forstår absolut godt det globale problem (med CO2 osv., red.). Men der er andre muligheder end at stille det lige i de skønneste, fineste naturområder, svarer Anders Lindskov.

- Jeg får spørgsmålet stukket i næsen hele tiden. Det er lidt en frækhed at stille det til en skaderamt. Det er lidt ligesom at spørge ham, der er blevet overfaldet af en voldsmand: Hvem skulle voldsmanden så give sig til at slå på, tilføjer han.