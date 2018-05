John Bredal førte igen reserveholdet til sejr. Denne gang over Helsingør, og reserverne slutter nummer to efter FC København.

Fodbold: Det var sidste kamp for OB's assistenttræner John Bredal, fordi hans kontrakt ikke bliver forlænget, så Bredal nu returnerer til sin københavnske privatbase, mens han afventer fremtiden som træner.

Men Bredal bør have gjort god reklame for sin person efter reserveholdets flotte sæson, som igen blev bekræftet, da OB sejrede 4-2 over Helsingørs reserver. Nordsjællænderne er midt i en grum overlevelseskamp i Superligaen, og 10 af de elleve spillere, der mødte frem på Ewii Park, er med i Superliga-truppen.

OB stillede med dette hold, blandet af Superliga-reserver og håbefulde talenter i en yderst stærk cocktail, som tilmed har udviklet et stærkt kollektiv under Bredals rutinerede pisk - tilsat lidt gulerod.

Thomas Mikkelsen - Mikkel Desler, Nana Welbeck, Oliver Skolnik, Jacob Buus - Mathias Greve, Andre Rømer, Oliver Frøkjær, Mathias Greve - Rasmus Festersen, Mathias Jørgensen.

I pausen blev fem U19-spillere sat ind, men forinden havde Desler bragt hjemmeholdet foran.

- Men vi blev for dristige i vores pres, og Helsingør fik to mål. Det fik vi justeret i pausen, så kørte vi den hjem. Helsingør blev presset til at spille med lange bolde frem, og dem havde vi styr på, sagde John Bredal.

Hurtige Mathias Jørgensen scorede to gange, inden Rasmus Festersen sluttede festen af.

- Jeg synes vi har leveret en flot sæson og bliver toer efter FCK. Vi har undervejs slået Brøndby og netop FCK, og intentionen om at styrke reserveholdet er efter min mening fuldført. Det havde jeg gerne bragt videre, men sådan skulle det ikke være, sagde Bredal, hvis hold også har gjort det fint i andre typer kampe.

Bredals tid i Ådalen er dog ikke forbi endnu. Spillerne må af deres egen fagforening først få ferie sidst i maj, og indtil da skal spillere og stab møde til Kaptajn Jespersen-gymnastik og jonglering med bolden. Men spillerne får en fridag tirsdag, inden Bredal, staben og spillerne møder igen onsdag id et stribede sommerdress.