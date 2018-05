Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) beklager dybt, at mange er blevet dræbt og såret i forbindelse med indvielsen mandag af USA's nye ambassade i Jerusalem.

- Det lyder ganske, ganske voldsomt, at der nu er op imod 40 døde og 1800 sårede, siger Samuelsen mandag eftermiddag i forbindelse med et europaministermøde i Bruxelles.

Israelsk militær meldtes på det tidspunkt at have dræbt mindst 37 palæstinensere under sammenstød ved grænsen mellem Israel og Gaza forud for indvielsen af USA's nye ambassade.

OVERBLIK: USA's åbning af ambassade i Jerusalem er omstridt USA har mandag officielt åbnet en ambassade i Jerusalem som det første land i verden.



Det er en kontroversiel beslutning, da mange mener, at man dermed definitivt vender en mulig fred med palæstinenserne ryggen.



Her er et overblik over, hvorfor det er omstridt:



* Jerusalem blev delt efter krigen i Mellemøsten, som fulgte staten Israels oprettelse i 1948.



* Israel kontrollerede den vestlige del, mens Jordan sad på den østlige, herunder også de helligste steder for tre store monoteistiske religioner: Jødedom, kristendom og islam.



* Under Seksdageskrigen i 1967 erobrede Israel Østjerusalem sammen med Vestbredden og Gaza.



* Siden 1990'erne, hvor USA har været mægler i den mellemøstlige konflikt, har det centrale punkt i forhandlingerne været oprettelsen af en palæstinensisk stat side om side med Israel og med Østjerusalem som hovedstad.



* I 1995 vedtog den amerikanske kongres at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, og at ambassaden skulle flyttes til byen fra Tel Aviv.



* Indtil Donald Trump blev valgt til præsident har skiftende præsidenter af hensyn til sikkerheden og af politiske grunde beholdt ambassaden i Tel Aviv.



* Der bor i dag 883.000 mennesker i hele Jerusalem. 62 procent er jøder, og 38 procent er palæstinensere.



Kilde: AP.

- Det er meget, meget dybt beklageligt, at situationen er eskaleret så voldsomt, siger Samuelsen.

Senere mandag oplyser sundhedsmyndighederne i Gaza, at 52 er dræbt og 1200 såret.

Anders Samuelsen siger, at Danmark ikke vil følge USA og flytte den danske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

- Vi holder fast i den linje, vi har haft hidtil, og som også er den europæiske linje, at vi flytter ikke vores ambassade, siger udenrigsministeren.

Han forventer nu, at der kommer en undersøgelse af, hvordan situationen kunne udvikle sig så voldsomt.

- Vores opfordring er, at man får undersøgt til bunds, hvad det er, der er foregået, siger Samuelsen.

Sådan en undersøgelse bør ifølge udenrigsministeren både omfatte, om Israel har brugt for meget magt, og hvilken rolle Hamas har spillet i urolighederne.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, opfordrer mandag til så meget tilbageholdenhed som muligt.

- Vi forventer, at alle handler med den yderste tilbageholdenhed for at undgå flere tab af liv, siger Mogherini.

- Israel må respektere retten til fredelige protester og princippet om proportionalitet i brugen af magt, siger hun.

Mogherini siger samtidig, at Hamas og andre bag demonstrationerne skal sikre, at de er ikkevoldelige, og at de ikke udnyttes til andre formål.

EU har gentagne gange advaret USA og præsident Donald Trump mod at flytte ambassaden til Jerusalem.

Frygten er, at det kan underminere en fremtidig fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne med Jerusalem som delt hovedstad.