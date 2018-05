Kunsten har altid været her. Siden den klassicistiske bygning på hjørnet af Jernbanegade og Slotsgade åbnede i 1885 under det pompøse navn "Museum Civitatis Otheniensis", har det særlige ved bygningen været, at den var opført til at rumme kunstsamlinger, og at den stadig gør det.

Murermester F.E. Andersen havde i årene 1883-84 opført ejendommen i antikinspireret stil med en søjlebåret front - med Emil Schwanenflügel som tilsynsførende arkitekt.