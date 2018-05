Der bliver drukket store mængder vand i den danske VM-lejr for at tage kampen op med de høje temperaturer.

VM-tilskuerne elsker det gode forårsvejr, der indbyder til hygge på fortovscaféer og i øltelte. Men for spillerne på ishockeylandsholdet er det lidt af en udfordring.

Sommertemperaturerne findes nemlig ikke kun udendørs. De kryber med ind på isen i Boxen og blander sig med varmen fra næsten 11.000 tilskuere til de danske kampe.

- De første kampe var virkelig hårde. Du føler ikke, at du når at slappe af. Det er lige så varmt at sidde i udskiftningsboksen som at være på isen, siger Julian Jakobsen.

- De har målt 30 grader derinde, og det er jo helt absurd. Vilkårene er ens for alle, men det har ikke altid været lige sjovt.

- Vi har dog været gode til at fordele spilletiden ud på mange spillere, og det har hjulpet med til at holde alle friske, siger Aalborg-forwarden.

Holdkammeraten Stefan Lassen vælger en mere malerisk beskrivelse af de vilkår, spillerne arbejder under.

- Det svarer til, at man befinder sig ude i en solstråle med fire kedeldragter på. Og så skal man løbe samtidig, siger Lassen.

Flere dage under VM er det udendørs termometer sneget sig over 25 grader, og det kan mærkes i Boxen, hvor selv Mikkel Bødker sveder.

Han har ellers spillet for klubber i Californien og Arizona og skulle derfor være vant til den slags.

- Ja, jeg synes, det har været varmt inde i hallen. Det her er ikke en hockeyarena til daglig, så der er nogle ting, der gør, at det bliver varmt.

- Man sørger for at drikke masser af væske og få spist nok, inden man kommer til hallen. Og så sørger man for ikke at blive alt for dehydreret, siger Bødker.

Mange VM-spillere har bemærket, at isen i Boxen ikke er specielt hård. Det påvirker både skøjteløbet og puckens bevægelser, men danskerne slår fast, at isen ikke er det store problem - trods varmen.

- Man forventer ikke, at isen er stenhård hele kampen, når det er så varmt, og tilskuerne kommer ud og ind af hallen.

- Det har egentlig været ganske udmærket, når man tænker på omstændighederne, siger forwarden Nicklas Jensen.

Der meldes om høje temperaturer igen tirsdag, når Danmark møder Letland i den afgørende gruppekamp.