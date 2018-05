Søren Steen Andersen (V) er ikke interesseret i at tage imod tilbuddet om at investere i de 20-44 havvindmøller, som måske skal opstilles ud for Helnæs. Det er Sønderborg Kommune, der blandt andre sammen med Syd Energi og DONG Energy har ansøgt Energistyrelsen om at realisere vindmølle-projektet.

Er du overbevist om, at etableringen af Havmøllepark Lillebælt Syd er en dårlig ide?

- Nu når det er komme til skue, hvor store møllerne skal være, og hvor stort et areal, de skal stå på, så er det åbenbart for enhver, at det er en dårlig ide. Og et flertal i byrådet har sagt, at vi vender os imod projektet. Vi har beskrevet i den VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), der skal laves, at vi gerne vil have undersøgt, hvordan vindmøllerne eventuelt vil påvirke fuglene, og påvirkningen i forhold til lavfrekvens-støj gennem vandet.

De omkringliggende kommuner har fået tilbudt at investere i projektet. Hvorfor har Assens Kommune takket nej til det?

- Vi knytter os i stedet til det arbejde, der ligger i Energiplan Fyn, hvor vi samarbejder med de andre fynske kommuner om, hvordan vi kan reducere CO2-udledningen. Og det er jo planer med biogasanlæg, planer for fjernvarme-udbredelse, planer for varmepumper og flere andre tiltag, som skal gøre, at øen i sig selv kan blive CO2-neutral. Det er den vej, vi har valgt at gå. Og budskabet fra mig er at se nu at få dem helt ud på vandet i stedet for i bælterne, fordi det er blevet så billigt nu, at det godt kan lade sig gøre.

Hvis havmølleparken bliver en realitet, har Assens Kommune så stadig ikke tænkt sig at investere og som et plaster på såret få del i indtægterne fra møllerne?

- Nej, det bliver jo ikke kønnere af, at vi ejer nogle procent af projektet. Og vores kyst bliver heller ikke smukkere af det. Jeg kan godt forstå, at Sønderborg vil i gang med noget, men jeg kan ikke forstå, at de skal stå i vores forhave.