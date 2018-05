Dyb kærlighed til jazzmusikken og et tilhørende instrumentalt håndelag er fortsat det, der kendetegner basunisten, komponisten, arrangøren, sangeren og orkesterlederen Ole "Fessor" Lindgreen, som fylder 80 år onsdag den 16. maj.

Efter tidligt at have spillet tenorhorn og tuba fik fødselaren via radiostationen Voice of America åbnet ørerne for jazzmusikken, hvilket fik ham til at anskaffe sig en trækbasun.

Fra 1956 indgik han i forskellige traditionelle jazzorkestre i Cap Horn i Nyhavn, og efter en årrække i blandt andre Ricardo's Jazzmen og Basse Seidelins orkester dannede han i 1968 sit eget orkester, Fessor's Big City Band.

Dette orkester rummede gennem de næste 35 år talrige fremragende musikere, og der blev spillet i en udadvendt, blues-influeret og swingende jazzstil, som medførte utallige job i ind- og udland, ofte med amerikanske gæstesolister som kornettiten Wild Bill Davison og saxofonisten Eddie "Lockjaw" Davis.

Da Ole "Fessor" Lindgreen i 2003 valgte at gå nye veje, skabte han sammen med klarinettisten Elith "Nulle" Nykjær ensemblet Grand Danois, og de to veteraner har siden hyppigt samarbejdet - ikke sjældent i gensidigt inspirerende selskab med jazzscenens unge løver.

Ole "Fessor" Lindgreen har ladet sig høre i mange konstellationer, heraf adskillige i New Orleans, hvor han jævnligt har optrådt, indspillet og knyttet venskaber og samlet inspiration.

Han har lyttet til et utal af instrumentkolleger, både traditionelle som Kid Ory og Dicky Wells og progressive som Roswell Rudd og Ray Anderson, og hans musikalske bredde kommer klart til udtryk i hans spil.

Her forenes den autoritet og opfindsomhed, der kendetegner en sand personlighed og en tidløs traditionsbærer. Og han holder fortsat jazzfanen højt i sit orkester, Fessor And His Jazz Kings. (Berlingske)