Kemiingeniør Karen Schaffalitzky de Muckadell, Odense, fylder 70 år onsdag den 16. maj.

Efter uddannelse som hospitalslaborant på Medicinsk Laboratorium og nogle år som afdelingslaborant tog hun kursus i ledelse og underviste på klinisk kemisk afdeling på KAS Gentofte.

Hun fulgte med sin mand til Odense, uddannede sig til kemiingeniør og arbejdede en årrække som leder af udviklingslaboratoriet på Roulunds Fabriker.

Desuden tog hun en it-diplomuddannelse. Derefter fulgte et par år som lead auditor og verifikator af medicinsk udstyr under Dansk Standard, inden hun kom til Coloplast. Her udviklede hun "quality excellence"-begrebet og erhvervede sig "six sigma green belt".

Karen Schaffalitzky de Muckadell er nu ansat hos Oticon som ansvarlig for software og proces til korrigerende handlinger. Hun var med til at oprette "kemiteknisk faggruppe" under IDA og "foreningen til fremme af anvendt statistik", hvor hun stadig er i bestyrelsen.

Desuden er hun formand for et legat, der bestyrer en tennisbane, medlem af forskellige andre bestyrelser, heriblandt kunstforeningerne på Coloplast og Oticon samt seniorklubben på Coloplast. (Berlingske)