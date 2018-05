Ærø: Utilfredse ærøboer luftede deres frustration over vejafspærringerne til Multi Maraton Ærø på løbsdagen, lørdag den 12. maj. På Facebook blev der udtrykt kritik over de fyldte busser samt slået tvivl om lovligheden af vejspærringerne.

Det blev for meget for tovholder på arrangementet Kurt Andersen, der gav sin mening til kende i Facebook-gruppen Oplev mit Ærø, hvor han blandt andet spørger retorisk: "Er det ikke bare bedst, at der ikke sker noget på Ærø, og skal vi ikke gøre Ærø forbudt område for turister?"

- Jeg var frustreret og gal i går over, at folk slynger påstande ud, som de ikke ved noget om. Til løbet havde jeg en diskussion med en pensionist inden børneløbet, der næsten ikke ville flytte sig. Der var også en episode oppe ved apoteket. Den løste vi ved at rykke hegnet, så hun kunne komme igennem - alligevel havde hun behov for at udtrykke sig på Facebook, siger Kurt Andersen og pointerer, at der var tilladelser fra både kommunen og politiet.