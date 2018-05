- Pas på mig. Jeg er ny i trafikken.

Med slogans som dette placeret på siderne af letbanetogene har Aarhus Letbane i en pædagogisk og halvhumoristisk jeg-form forsøgt at gøre byens indbyggere og trafikanter opmærksomme på, at en ny stor aktør er dukket op i gadebilledet.

For letbaner kan være farlige. Især i den første tid, hvor folk skal vænne sig til dem i trafikken. Det vidner en række alvorlige ulykker - nogle med døden til følge - i andre europæiske letbanebyer om. Men Aarhus har indtil videre været forskånet for episoder med alvorlig personskade.

- Jeg er overrasket over, hvor få uheld vi har haft. Aarhusianerne har taget godt imod letbanen og har opført sig fornuftigt i trafikken, lyder det fra direktør i Aarhus Letbane Michael Borre.

Indtil videre har der været fire uheld, men i alle tilfælde er de implicerede sluppet nådigt fra mødet med de cirka 50 ton tunge tog. I tre tilfælde har bilister overtrådt deres vigepligt og er kørt ud foran letbanetoget, og i et tilfælde har der været tale om en personpåkørsel, da en ung mand løb ud foran et tog og blev ramt på skulderen.

- Men han blev ramt meget lidt og han slap med en hudafskrabning og en forskrækkelse, fortæller Michael Borre, der vurderer, at det kan hænge sammen med den uddannelse, letbaneførerne har fået hos operatøren Keolis.

- De er blevet instrueret i at køre defensivt. Det vil sige, at de ikke nødvendigvis skal stå hårdt på deres ret, men i stedet forsøge at være forudseende og lidt mere forsigtige. I det konkrete tilfælde har vi efterfølgende fået at vide, at føreren af toget havde bemærket den unge mand og forudset, at noget farligt kunne være på vej til at ske, og derfor holdt han farten nede, så han har måske kun kørt 20 kilometer i timen på et sted, hvor farten sagtens kunne været nået at komme højere op, hvis han ikke havde været så forudseende.

Aarhus Letbane åbnede for almindelig drift kort før jul, men testkørsler i byen har været i gang siden juli sidste år.

- Så reelt skal de få uheld, vi har oplevet, ses over otte måneder, påpeger Michael Borre.