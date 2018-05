Stine Kjellerup, Aarhus, holder sabbatår: - Det er godt for byen, at letbanen er kommet, men det er til gengæld ikke så godt, at de har lavet så mange busruter om. Der er også blevet ændret på nogle ruter, der kører helt andre steder, end hvor letbanen kører, og det er blandt andet gået ud over 12'eren, som jeg brugte meget før. Jeg bor selv på Trøjborg. Det er så tæt på byen, at jeg ikke så tit bruger letbanen. Men jeg synes helt klart, at den skal udbygges med flere strækninger. Det er bare vigtigt, at der bliver tænkt grundigt over økonomien, inden de beslutter det.