En repræsentant fra UNESCO er i disse dage på Sydfyn for at se nærmere på mulighederne for at etablere en UNESCO-certificeret geopark i de fire sydfynske kommuner. Carl Jørgen Heide (P) er positiv efter den ærøske del af besøget.

Ærø: Skal de fire sydfynske kommuner, Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Ærø, være en geopark under UNESCO? Det spørgsmål forsøger en repræsentant fra UNESCO, geologen Katrien An Heirman, at komme et skridt nærmere under et besøg på Sydfyn den 14. til den 16. maj.

Mandag var hun på Ærø, og Carl Jørgen Heide (P), Ærø Kommunes repræsentant i Naturturisme I/S, som forestår ansøgningsprocessen for de fire kommuner, var med til at vise rundt på en solbeskinnet ø. Han kalder det et inspektionsbesøg, før UNESCO skal beslutte, om ansøgningen skal videre til en egentlig behandling. Men første etape gik godt, mener Carl Jørgen Heide.

- Hun virkede meget begejstret og tilfreds. Om det holder, når det kommer til den endelige afgørelse, ved man jo aldrig, men det har i hvert fald ikke skadet at vise Ærø frem i høj solskin, siger han.