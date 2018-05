10 ud af 37 boliger på Jessens Mole blev lynhurtigt reserveret, da salget blev frigivet mandag morgen. Til de dyreste penthouse-lejligheder er der allerede to på venteliste, oplyser Nybolig, der står for salget.

Foruden de to største lejligheder er der reserveret nogle på nederste etage, hvor prisen ligger på 3 til 3,5 millioner kroner og et par stykker i den mellemste kategori på mellemste etage.

Proceduren er, at man betaler 25.000 kroner alene for at reservere lejligheden i 48 timer. Derefter skal der skrives under på en købsaftale. Og så er der yderligere to ugers lovbestemt fortrydelsesret.

De to største penthouselejligheder, der hver koster 10 millioner kroner, har der været mest interesse for.

- Man må sige, at vi er kommet godt i gang. Vi har jo overhovedet ikke kunnet reklamere for boligerne på forhånd, og vi har heller ikke haft dem på vores hjemmeside. Så det er i første omgang mest folk fra interesselisten hos ES Ejendomme, der har stået klar til at sikre sig en bolig, siger han.

Svendborg: Det gik stærkt fra morgenstunden, da de 37 projektlejligheder på Jessens Mole blev frigivet til salg hos Nybolig i Svendborg. Allerede ved middagstid kunne ejendomsmægler Lars Lyster Nielsen melde om, at de første 10 lejligheder var reserveret, og at der havde hersket travlhed.

For Lars Lyster Nielsen og kollegerne i Nybolig er det en speciel opgave at skulle sælge projektlejligheder af den her art.

- Svendborg er jo en mærkelig by, for vi har ikke rigtigt noget i den her kategori, selvom der er mange, der har en god økonomi. Det er specielt seniorer, der efterspørger noget som det her til deres otium, kan vi se.

Selvom der ikke er så meget at se nede på havnen nu, så kan køberne godt få et realistisk billede af deres kommende bolig.

- Der er jo investeret i digital rundvisning med 3D-briller i fem af lejlighederne, og det er guld værd. Det er en fantastisk oplevelse, siger han.

Han forventer, at markedsføringen af lejlighederne for alvor vil gå i gang i næste weekend.

- Der bliver også et informationsmøde den 26. maj, som man kan tilmelde sig, siger Lars Lyster, der også fortæller, at de kunder, der har været inde og reservere på førstedagen, faktisk alle sammen har været lokale.

- Og det er rigtig godt for sådan nogen som os, for nogle af dem har jo huse, som vi nu skal sælge for dem.