Umiddelbart ser det ud til, at vi får mange jordbær i år, men vi skal helst ikke have for mange af de her skybrud, som der kan komme i forlængelse af meget varmt vejr. Det går simpelthen ud over kvaliteten. John Meier, frugtavler

- Hvis vejret bliver ved med at arte sig, forventer vi meget store mængder om to uger, når tunnelbærrene rammer butikkerne. Og de ser også ud til at blive både store og saftige, siger han.

Spørger man de fynske jordbæravlere, er der også optimisme at spore.

Produktionsmedarbejder Lars Friis fra Skovhavegård i Tommerup tror på både mange og flotte jordbær.

- Det er rigtigt, at vi skal vente lidt længere på dem, end vi plejer, men jeg tror, at de bliver både store, flotte og friske, siger han.

John Meier fra Engholm Frugtplantage i Ebberup er 'forsigtigt optimistisk på jordbærrenes vegne', men understreger, at det kræver moderate temperaturer de næste uger.

- Umiddelbart ser det ud til, at vi får mange jordbær i år, men vi skal helst ikke have for mange af de her skybrud, som der kan komme i forlængelse af meget varmt vejr. Det går simpelthen ud over kvaliteten, siger han.

Også frugtavler Per Nielsen fra Broby håber på fine bær, men er ikke helt overbevist om, at der kommer mange.

- Det er svært at spå om, når vi ikke helt er der endnu. Jeg tror, vi får nogle fine jordbær, men jeg tror ikke, vi får mange, siger han og giver netop de høje maj-temperaturer skylden.

- Vejret lige nu kan være dræbende, fordi det er over 22 grader, og det kan jordbærrene ikke ret godt lide. De bliver modne for hurtigt, og så bliver sæsonen også kortere, siger han.

En af de ting, der gør danske jordbær til noget særligt, er sødmen i bærrene. Det skyldes dels, at jordbær trives i et klima, hvor der er stor forskel på dags- og nattemperaturerne. Men det skyldes også, at der ikke er langt fra markerne og til butikkerne. Derfor kan man dyrke de sorter, der er bløde og saftige.

I Spanien er man nødt til at dyrke de mere faste jordbær, som skal eksporteres, fordi de skal kunne kunne tåle transporttiden i lastbilerne uden at rådne.

Men de smager ikke ligeså godt, mener frugtavler John Meier.

- Der var nogle spanske jordbær, der havde forvildet sig ind i vores køleskab. De var meget flotte og faste, men da jeg tog en bid af dem, smagte de af kiwi. I Danmark har vi simpelthen et bedre klima til at skabe den gode og søde aroma, forklarer han.