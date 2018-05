Kloden rundt

England: Der var engang, hvor rejseselskabet Thomas Cook hvert år sendte 100.000 unge briter sydpå til sol, druk og meget mere inden for konceptet Club 18-30. Men det slutter måske snart, skriver avisen Daily Mail. For de unge på mellem 18 og 30 vil noget andet nu. Der er ikke meget prestige i at lægge billeder på de sociale medier af sig selv liggende i en kæmpe brandert på gaden i Magaluf på Mallorca. De unge vil præsentere sig selv i et bedre lys, skriver avisen. Det gør man ikke på rejser med Club 18-30, der så dagens lys tilbage i 1965, da 580 unge ferierede på deres måde i Costa Brava. Siden blev klubben større. Mange briter har brugt denne klub til at tage på deres første ferie uden forældre. Nu forsøger Thomas Cook at finde en køber til Club 18-30. - Vi undersøger mulighederne for fremtiden for brandet, og det kan betyde et muligt salg, siger selskabet. (ritzau)