Opdateret klokken 16.15

Ringe: Mandag eftermiddag endte en gyllevogn i grøften på Hovedvejen tæt ved Dyreinternatet nord for Ringe.

Vagthavende indsatsleder hos Beredskab Fyn, Jens Erik Eggertsen oplyser, at føreren forsøgte at vende gyllevognen, da uheldet skete.

- Der er røget lidt gylle ud, som vi har en slamsuger til at suge op. Når vognen er væk, kommer der en rendegraver skraber de første to centimeter belægning af, og heldigvis er det så dejligt tørt vejr, at det er til at håndtere, så det bliver, hvor det er, siger Jens Erik Eggertsen.

Derudover er Miljøvagten og politiet er på vej til stedet.

Indsatslederen regner med, at vejen vil være spærret i begge retninger en halv til en hel time sidst på eftermiddagen. Formentlig mellem klokken 17-18.