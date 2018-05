Over 20.000 gæster ventes at deltage i den årligt tilbagevendende livsstilsmesse på Valdemars Slot. 170 udstillere har meldt sig klar til den 11. udgave af messen, der foregår i pinsen.

Tåsinge: Det er den største i landet af sin slags, og der er uden tvivl noget for enhver smag.

Det første er fakta, det andet et løfte, som kommer fra Claus Petersen, direktør i CPH-event, der står bag den traditionsrige livsstilsmesse på Valdemars Slot, som finder sted i pinsen for 11. gang.

- Det er den største livsstilsmesse i Danmark, så der er alt, hvad hjertet begærer inden for livsstil. Så kan du spørge, hvad er livsstil for dig? Det kan være god rødvin og Audier for dig, for mig er det Teslaer, og for min kone er det smykker og tøj. Uanset hvad er der noget for alle, og ingen kan komme herud og bagefter sige: "Ej, der var ikke noget for mig", lyder det fra direktøren.

At se ud fra programmet har gæsterne flere ting at se frem til. Blandt andet kommer bilfabrikanter som Tesla, BMW og Volkswagen med spritnye modeller, ligesom der er gode muligheder for at få lidt til ganen.

- Vi er oppe på 170 udstillere, og det gør, at der er noget for alle og enhver. For eksempel er rom, whisky og fede biler. Og som noget nyt rykker Svendborg Streetfood herud den weekend og sørger for lækker gastronomi, siger Claus Petersen.

Han satser på, at op mod 20-25.000 vil besøge livsstilsmessen, som foregår den 19., 20. og 21. maj - alle dage mellem klokken 10 og 16. Entré er 100 kroner for voksne og 25 kroner for børn (4-12 år). Børn under tre år kan komme gratis ind.