To unge mænd udgiver sig i øjeblikket for at være indsamlere for Røde Kors i Skt. Klemens i Odense.

Det til trods for at Røde Kors slet ikke samler ind i dag. Så herfra lyder nu en advarsel om ikke at give de pågældende penge eller lade dem komme indenfor.

- Vi fik en henvendelse fra en beboer for kort tid siden (14.30-tiden, red.). Beboeren studsede over, at indsamlerne ikke havde nogle papirer elle identitetskort, så det var derfor, hun skrev til os. Nu har jeg anmeldt det til politiet, og en patrulje skulle være kørt ud for at se, om de kan finde dem, siger Gerda Madsen, forkvinde for Røde Kors i Odense.

Der skal være tale om to "unge pæne mænd", skrev beboeren til Røde Kors.

Er man i tvivl, kan man gå ud fra, at Røde Kors kun samler ind én gang gang hvert år, den første søndag i oktober. Og at man altid kan kende indsamlerne på deres legitimation.