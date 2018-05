Åge Hareide kan sagtens ende med at udtage de 23 samme spillere, der var med til at sikre Danmark VM-billetten i Dublin i november

ANALYSE: Så starter udskilningsløbet.

Åge Hareide har fravalgt hundreder af danske topspillere og skåret antallet af dem, der har en chance for at komme med til VM-slutrunden ned til 35 mand.

Den danske landstræner vil i to tempi skære endnu mere til de kommende par uger og den 4. juni er 23 mand klar til at booke en plads i flyet til landsholdsbasen i Anapa ved Sortehavet med afgang den 11. juni.

VM-truppens 35 mand VM-truppen:



Fodboldlandstræner Åge Hareide har udtaget 35 spillere til Danmarks VM-bruttotrup. Senest 4. juni skal de 35 spillere skæres ned til en VM-trup på 23 spillere.



Følgende 35 spillere er udtaget til Danmarks VM-bruttotrup:Målmænd: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow, Jonas Lössl og Jesper Hansen.



Forsvarsspillere: Simon Kjær, Andreas Bjelland, Mathias "Zanka" Jørgensen, Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jens Stryger Larsen, Peter Ankersen, Riza Durmisi, Nicolai Boilesen, Jannik Vestergaard og Jonas Knudsen.



Midtbanespillere: Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Mike Jensen, Mathias Jensen, Michael Krohn-Dehli, Pierre-Emile Højbjerg og Daniel Wass.



Angribere: Nicklas Bendtner, Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Pione Sisto, Martin Braithwaite, Viktor Fischer, Kasper Dolberg, Kenneth Zohore og Robert Skov.

Blandt de fravalgte er Brøndbys Christian Nørgaard og Midtjyllands veteran Jakob Poulsen til den centrale midtbane. De er overhalet af stortalentet Mathias Jensen fra FC Nordsjælland og det vil give god mening, hvis han akkurat klemte sig ind på sidste mandat.

Men lige nu har den tidligere FCK'er og OB'er Kenneth Zohore de bedste kort på hånden til at rykke med til Kaukasus. Atalantas fyrtårn Andreas Cornelius er skadet og hans situation skal afklares omkring den 28. maj og Hareide mere end antydede, at Zohore med sin fysik, antrit og tyngde efter Premier League-oprykningen med Cardiff står først i køen.

Pierre Emile-Højbjerg og Daniel Wass er også med i truppen, selv om Hareide et par gange har udtrykt, at loyalitet over for fællesskabet betyder alt for landstræneren. Her har Højbjerg og Wass et par gange skudt ved siden af skiven, og så skal man være enorm dygtig på banen for at indhente det efterslæb hos Hareide. Wass er vel tættest på, men Hareide kan sagtens vælge de samme 23, som var med til at sikre Danmark VM-billetten i Dublin i november.

Michael Krohn-Dehli er også i omdrejninger igen, men vil også få svært ved at klemme sig ind. Men emner centralt på banen vil være som hyæner på rov efter Mike Jensens plads. Et par af dem har større fodboldmæssige kvaliteter end Rosenborg-anføreren, der til gengæld har et ærligt hjerte.

Jonas Knudsen har fine chancer for at afvise udfordringen fra Riza Durmisi, der har store offensive kvaliteter. Men Knudsen fra Ipswich er stabil og højrefodede Jens Stryger har været den foretrukne venstre back. Jonas Knudsen har samtidig det lange indkast, som de sikkert noget lavere peruvianere vil hade at få ind over sig mod de enorme danske angribere.

I bagkæden vil Durmisi og Boilesen være udsatte, og mindst en af dem vil blive sorteret væk, når fravalget sker. Peter Ankersen har svinget hos FCK. Henrik Dalsgaard kan være førstevalget hos Hareide og i Dublin blev Andreas Christensen brugt som højre back. Med succes.

FCK's Robert Skov er kaninen i bruttotruppen, men de ører forbliver kun lange frem til den endelige udtagelse men flot af ham.

Kenneth Zohore kan til gengæld ende med at blive den helt store fede kanin.