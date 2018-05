Indsigt

Omsætningen i Herrested Brug ligger langt under 10 millioner kroner, som ellers er grænsen for, hvad en butik kan overleve på. Derfor har man været nødt til skære de faste udgifter ned til et minimum, fortæller direktør for Ringe Brugsforening, Henrik Dalgaard.

- Hvad betyder det, at Dagli' Brugsen i Herrested har Ringe Brugsforening i ryggen?

- Det giver nogle økonomiske muskler, så vi kan hjælpe dem i hverdagen. Vi kan tilbyde ledelseskompetence og anden hjælp til sådan en lille en butik.

- Er det forskellen på liv og død for butikken?

- Ja, det er det sådan set. Omsætningen er under 10 millioner kroner, og normalt kan man ikke overleve på under 10 millioner. Men det er da lykkedes os.

- I holder hånden under de små brugsen. Hvad er filosofien?

- Vi har en forpligtelse til, at man kan handle derude på landet. Det ligger i andelstanken. Men vi gør det ikke for enhver pris. Hvis befolkningen ikke støtter op, så gider vi heller ikke støtte op.

- Hvor kan I gøre en forskel i hverdagen med at hjælpe de små?

- Vi hjælper med vejledning og understøtter dem økonomisk. Det betyder, at de har mulighed for at lægge den del fra sig og så koncentrere sig om alt det andet.

- Herrested brugs har leveret underskud i flere år. Hvad skal der til for at rette op på det underskud?

- Det kræver bare, at befolkningen bruger måske 100 kroner mere om om ugen i butikken. Det giver en stor forskel på det samlede regnskab. I dag er de faste omkostninger kørt ned på laveste niveau, og får vi ikke får støtte fra befolkningen, så har butikken ikke sin berettigelse. Vi skal have beboerne til at forstå, at en lille indsats gør en stor forskel.

- Har brugsforeningen en smertegrænse?

- Hvis den enkelte butiks økonomi begynder at belaste moderforeningen, så har vi den ikke mere. Vi vil meget gerne beholde butikkerne, det er vigtigt med indkøbsmuligheder. Men vil befolkningen ikke den enkelte butik, så er det ikke noget issue for os. Vi forventer ikke at tjene store penge, men det skal hænge sammen, det er sund forretningsøkonomi. Vi er ikke sat i verden for at profitmaximere.

- Havde butikken overlevet uden fusionen for nogle år siden?

- Nej, så var den lukket. Vi valgte at sige ja dengang, og vi tror på det. Det er gået nogenlunde godt, men der er også skåret ind til benet.