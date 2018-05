Herrested: Det røde skilt ved landevejen mod Odense viser ikke bare åbningstider fra syv til 20. Det peger også mod venstre - ned forbi kirken og værkstedet og de små idylliske huse på Østfyn.

For det er ved landsbyens gadekær i Herrested, at godtfolk mødes - eller rettere lige overfor. Lige i hjertet af Herrested, hvor Dagli' Brugsen residerer i røde sten, som den har gjort det i årtier.

Medarbejder Kirsten Hansen og Birgitte Hundebøl har haft deres udkomme i brugsen de seneste små 70 år. Tilsammen et par gode generationer længere end uddeler Mette Schwartz, som først kom til i november. Den 30-årige kvinde fra Vester Hæsinge står nu i spidsen for en dagligvarebutik i grænselandet mellem Ørbæk og Ferritslev og et kundeunderlag på 700-800 sjæle. Men samtidig også en butik, som har haft nogle svære år med røde tal på bundlinjen. Altså bortset fra 2016, da flere års underskud blev vendt til et positivt resultat.

- Vi er helt afhængige af lokalsamfundet. Det er afgørende, at beboerne i byen aktivt ta'r et valg og vælger til. Ellers er konsekvensen, at vi lukker, fremhæver Mette Schwartz og nævner børnefamilier, som en vital målgruppe.

- Det er ikke nok bare at købe en liter mælk og lidt brød. De skal bruge brugsen helhjertet og ikke som et supplement, tilføjer uddeleren.