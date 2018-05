Cataloniens parlament har mandag eftermiddag valgt Quim Torra som ny regional leder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont foreslog for få dage siden netop Quim Torra som kandidat til at lede den næste regering i regionen.

I forbindelse med en afstemning om Cataloniens uafhængighed fra Spanien har der været stor virak om den forhenværende leder Carles Puigdemont. Han er nu i eksil i Tyskland og har selv afvist at blive valgt som regeringsleder igen.

Quim Torra har selv kæmpet ivrigt for, at Catalonien skal være uafhængig. I forbindelse med, at han er valgt som leder for regionen, har han da også lovet, at han fortsat vil arbejde for et brud med Spanien.

Ifølge nyhedsbureauet AFP stemte 66 medlemmer af parlamentet for Quim Torra, mens 65, der ikke går ind for uafhængighed i Catalonien, stemte imod.

Fire parlamentsmedlemmer undlod at stemme.

Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, udskrev valget i Catalonien i december, efter at han havde afsat den tidligere regering, fordi den i strid med forfatningen havde erklæret Catalonien for uafhængigt.