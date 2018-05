Nyborg/Ørbæk: Der er godt gang i foreningslivet på Østfyn, men mange foreninger og klubber føler selv, at de har brug for hjælp, når det handler om at skaffe flere penge til de frivillige aktiviteter. Det viser en brugerundersøgelse, som Frivilligcenter Nyborg har gennemført hen over vinteren.

I alt cirka 320 foreninger i Nyborg Kommune har fået mulighed for at deltage, og det har resulteret i 63 besvarelser fordelt på 61 foreninger.

Brugerundersøgelsen 61 foreninger har deltaget i Frivilligcenter Nyborgs brugerundersøgelse, der fandt sted hen over vinteren 2017/2018. Der var stod spredning blandt deltagerne, men med en overvægt af idrætsklubber.36 procent af deltagerne havde et nogenlunde eller godt kendskab til Frivilligcenter Nyborg, mens 60 procent svarede, at de enten kendte eller havde hørt sporadisk om centret. Knap 10 procent hørte om det for første gang i forbindelse med brugerundersøgelsen.



Cirka 35 procent af deltagerne svarer, at de i høj eller nogenlunde grad har fået den hjælp, de søgte hos Frivilligcenter Nyborg, mens 15 procent slet ikke eller kun i ringe grad fik den nødvendige hjælp.



Blandt de emner, som foreningerne efterlyser kurser i, er fundraising/finansiering (30 procent), drift og regnskab (25 procent), få ressourcerne frem i foreningen (21 procent) foruden mentorrollen og konflikthåndtering.

- Undersøgelsen bekræfter os i en antagelse om, at kendskabet til Frivilligcenter Nyborg er stigende, men at vi stadig kan blive bedre på det punkt. Samtidig har vi blandt andet spurgt ind til, hvilke typer kurser der er brug for, og her siger 30 procent af deltagerne i undersøgelsen fundraising og finansiering, fortæller konstitueret centerleder Signe Pejstrup.

Det er da heller ikke noget tilfælde, at netop fundraising er temaet for den workshop i Ørbæk Midtpunkt mandag den 28. maj klokken 16-18.30. Ofte bruger foreningerne mange kræfter på at skaffe penge alene til den almindelige drift. Ideen med kurset er blandt andet at give inspiration, men også konkret hjælp til at lave fondsansøgninger, der kan være med til at gøre dagligdagen lidt lettere.